Разворотное кольцо на развязке КАД с Приморским шоссе открыто для движения

Движение по разворотному кольцу на Приморском шоссе открыто. Фото: УПРДОР "Северо-Запад" / Яндекс. Карты.

С 17 ноября движение по разворотному кольцу на развязке КАД с Приморским шоссе полностью открыто. Попасть в Кронштадт со стороны Петербурга теперь вновь можно без наматывания лишних километров. С 9 ноября здесь начали красить единственный пилон дорожной конструкции.

- По состоянию на 17 ноября работы по окраске пилонов с полным перекрытием съезда №1 (разворотная петля) завершены досрочно. Выполнен весь объем запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что из-за работ перекрывать движение собирались почти на месяц, до 4 декабря. Но строители управились быстрее. Во время закрытия водителям приходилось разворачиваться через Александровскую или Сестрорецк. Путь из Кронштадта в Петербург оставался обычным.