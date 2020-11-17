Еще более 2 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2020 года

Еще 2 130 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 17 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Распространение коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге непрерывно растет с начала осени. Так, накануне число зараженных за сутки впервые перевалило за отметку в две тысячи человек. По свежим данным, на вторник, 17 ноября 2020 года, снова более 2 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки.

- Число новых зараженных COVID-19 в Петербурге равно 2 130 человек. Так, за все время эпидемии инфекция была официально обнаружена у 85 873 горожан, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Для того, чтобы активнее бороться с распространением инфекции, Роспотребнадзор принял новые правила. Так, срок выполнения теста на корнавирус не должен превышать 48 часов. Люди, контактировавшие с зараженными смогут покинуть 14-дневный карантин без обязательного тестирования. Для выписки из ковидного госпиталя достаточно будет одного отрицательного результата ПЦР-теста, а не двух.

Добавим, что за время эпидемии в Петербурге уже полностью выздоровели 50 831 пациентов (+1098 за сутки), умерли 4 620 человек (+69 за сутки).