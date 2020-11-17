Почти рекорд: еще 69 смертей от коронавируса зафиксированы 17 ноября в Санкт-Петербурге

Еще 69 человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 69 смертельных случаев от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге на утро 17 ноября. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб. Это второй по количеству показатель летальности с начала пандемии. Больше (74) было отмечено только 11 ноября.

- На 10:30 17 ноября в России скончались еще 442 пациента с диагнозом коронавирус. 74 из них - в Москве и 69 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что по Петербургу это суммарные данные за выходные и понедельник, когда смертность не фиксируется. Таким образом, общее число жертв болезни в городе на Неве достигло 4620 человек.

Одновременно с этим отмечен и новый рекорд по заболеваемости. За минувшие сутки «ковидом» заразились еще 2130 горожан. При этом выздоровели лишь чуть больше тысячи.

Число тех петербуржцев, кто находится в активной стадии болезни, превысило 30 тысяч человек.