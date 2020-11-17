Подросток попала в сексуальное рабство после поиска работы в Санкт-Петербурге

Девочка попала в сексуальное рабство в поисках подработки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 17-летняя девочка попала в сексуальное рабство, когда попыталась найти работу. В ночь на вторник, 17 ноября 2020 года, в полицию обратилась мать подростка, которая рассказала, что неизвестный мужчина двое суток держал ее дочь в гостиничном номере и принуждал к занятию проституцией.

- Со слов девочки, она решила найти себе подработку. Для этого она воспользовалась социальной сетью, где в одной из групп нашла объявление и списалась с некой "Марией". Та предложила подростку хороший заработок в сфере эскорта, на что девочка согласилась, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

14 ноября девочка позвонила по номеру, который ей дала "Мария". Ей ответил мужчина, представившийся "Тимуром" и предложил встретиться у метро "Ленинский проспект". Позже они оказались в гостиничном номере в доме 140 но Невскому проспекту. Там в течение двух суток мужчина удерживал подростка, принуждая ее к оральному сексу и склоняя к занятию проституцией. Как именно девочке удалось сбежать, источник не уточняет.

На данный момент ведется проверка. Полиция разыскивает некого "Тимура".