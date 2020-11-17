Уже больше 30 тысяч петербуржцев болеют коронавирусом в активной фазе

Уже больше 30 тысяч петербуржцев находятся в активной фазе коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чисто жителей Санкт-Петербурга, находящихся в активной фазе коронавируса, превысило психологический рубеж в 30 тысяч человек. И даже при условии, что госпитализируют далеко не всех, свободные места в стационарах сокращаются ежедневно.

- По состоянию на 10:30 17 ноября в Санкт-Петербурге в активной фазе заболевания находятся 30 422 пациента, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

При этом суточная заболеваемость продолжает бить рекорды - 2130 человек за минувшие 24 часа. А вот число выздоровлений за ней не поспевает - всего 1098 пациентов выписаны врачами за сутки.

- На минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на 14,9 процентов больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей, - заявил накануне глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, в городе остаются свободными 10% инфекционных коек. Или 1076 мест. При таком уровне заражаемости, они заполнятся за два дня. Однако власти уже планируют ввести в строй новые стационары.