Вор-романтик получил 3 года тюрьмы за кражу 2,8 млн рублей у своей возлюбленной в Санкт-Петербурге

Герой-любовник обокрал петербурженку на 2,8 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вор-романтик во вторник, 17 ноября 2020 года, получил реальный тюремный срок за то, что украдкой забрал все денежные сбережения своей возлюбленной. Жительница Приморского района познакомилась с мужчиной еще в августе 2019 года. У них завязались романтические отношения. Однако она даже не предполагала, что тот решит обчистить ее.

- В августе 2019 года у пары завязались романтические отношения, которые продлились какое-то время, но прекратились. На протяжении этого времени мужчина приезжал в гости к женщине и оставался на ночь, - сообщила пресс-служба судов Петербурга.

В конце апреля 2020 года мужчина снова позвонил возлюбленной и предложил возобновить отношения. Та согласилась. Встречи снова проходили у нее дома. 15 июня пострадавшей потребовались ее деньги, однако в своем тайнике вместо накопленных 2,8 миллионов рублей она нашла пустые конверты.

В ходе разбирательств выяснилось, что деньги украл герой-любовник. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 3 года и 7 месяцев, а также взыскал с него в пользу женщины 2,8 миллиона рублей.