Петербуржец переклеил штрихкоды на автомобильных покрышках, чтоб купить дорогие по низкой цене

Росгвардия задержала петербуржца, поменявшего штрихкоды на товаре в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге хитрый мужчина решил купить дорогие покрышки по дешевой цене, поменяв на товаре штрихкоды. Однако его задумка не прошла. В воскресенье вечером, 15 ноября 2020 года, сотрудники Росгвардии задержали недобросовестного покупателя в Калининском районе города.

- Мужчина пришел в торговый зал гипермаркета, расположенного на проспекте Просвещения, поменял штриховые коды товаров, переклеив их с дешевых автомобильных покрышек на более дорогостоящие с зимней резиной, и пошел с ними на кассу, - сообщили в Росгвардии.

Но провернуть свою махинацию у мужчины не получилось, так как работник магазина заметил обман и нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны. Стражи порядка задержали мошенника и передали его в руки сотрудникам полиции 17 отдела.