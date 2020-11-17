Петербургские вузы компенсируют иногородним студентам расходы на проезд до дома

Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти все высшие учебные заведения Санкт-Петербурга приняли решение компенсировать иногородним студентам расходы на проезд домой. Об этом во вторник, 17 ноября 2020 года, пишет "ТАСС" со ссылкой на Минобрнауки России.

- Почти все вузы Санкт-Петербурга приняли решение о компенсации студентам оплаты проезда до дома на время дистанционного обучения, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 13 ноября все Петербургские университеты перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидситуции в городе. Прирост заболеваемости каждый день составляет уже по 2 тысячи человек. Так, студенты будут находиться на удаленке вплоть до 6 февраля 2021 года.

- Решение принято на основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19. Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов, - рассказали в Миобрнауки.