Запрет выхода на лед вступил с 15 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге

С 15 ноября 2020 года в Петербурге запретили выходить на лед Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Санкт-Петербурга проинформировало местных жителей о том, что с 15 ноября 2020 года в городе запрещено выходить на лед на водоемах. Однако на 17 ноября ледовой коркой так и не покрылись ни реки, ни озера. Тем не менее, запрет уже вступил в силу.

- Сообщаем жителям и гостям Петербурга, что с 15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года запрещено выходить на ледовое покрытие водных объектов города, - сообщили в главном управлении МЧС Северной столицы.

Как правило, после 15 января толщины льда и его крепости достаточно для того, чтобы выдерживать вес людей. Однако такие прогулки все равно могут быть опасны для жизни, особенно для детей без присмотра взрослых.

Также запрет прогулок по льду начнет действовать с 15 марта по 15 апреля 2021 года. Нарушителей будут привлекать к административной отвественности. Штраф от 1 до 2 тысяч рублей.