У «Галереи» и Московского вокзала повесили камеры, чтобы наказывать нарушителей правил парковки

Нарушителей парковки будут отслеживать по камерам. Фото: Олег ЗОЛОТО

У ТРЦ «Галерея» теперь будут круглосуточно бороться с нарушителями правил дорожного движения и в особенности парковки. Если раньше машины гоняли отдельные наряды ДПС или мобильные комплексы видеофиксации, то сейчас на оживленном месте повесили три стационарные камеры, прямиком отправляющие данные в ГИБДД.

- Это три поворотные камеры, установленные на фасаде торгового центра, которые непрерывно следят за автомобилистами и фиксируют нарушения правил дорожного движения, остановки и стоянки, в том числе на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, на Лиговском проспекте возле «Галереи», - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Причиной стало желание ликвидировать проблемное место у крупнейшего в городе торгового центра, рядом с которым водители бросали машины, мешая остальному транспорту. Усугубляется ситуация близостью Московского вокзала, рядом с которым также стоит полно машин, в особенности такси. Теперь «письма счастья» будут прилетать и им.