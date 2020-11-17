Трассу «Москва-Петербург» будут перекрывать в Ленобласти в течение четырех дней

Движение по трассе М-10 будут перекрывать в течение четырех дней. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В течение четырех дней будет приостанавливаться движение по федеральной трассе М-10 Москва-Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области. Причиной станет прокладка кабеля для мачт освещения.

- 18, 19, 24 и 25 ноября 2020 года подрядная организация выполнит работы по переходу самонесущего изолированного провода через проезжую часть на участке федеральной дороги М-10 с 599-го по 666-й км. В период работ в поселке Болотница, между населенными пунктами Рябово и Жары, а также Ульяновка и Красный Бор, планируется полное перекрытие движения на период не более 10 минут, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителей просят быть внимательными, не нарушать правил ограничений и принимать изменения в расчет при поездках.

Отметим, что работы проводятся в рамках госконтракта на обустройство искусственного электроосвещения на участке трассы М-10 «Россия».