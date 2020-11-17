К голодающим дольщикам ЖК «Три апельсина» и ЖК «На Заречной» приехал губернатор Санкт-Петербурга и пообещал все достроить

Губернатор приехал к обманутым дольщикам и заявил, что строительство начнется уже в ближайшие дни. Фото: vk.com/public199877537

Уже в ближайшие дни сдвинется с мертвой точки строительство двух жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной», чьи дольщики голодали, отчаявшись дождаться своих квартир. 17 ноября к ним в вагончик приехал губернатор Санкт-Петербурга и пообещал решить проблему.

- К голодающим приехал губернатор ! Сказал, что сегодня подпишут все необходимые документы и на следующей неделе выйдут строители! - сообщают на страничке ВКонтакте организаторы голодовки.

В ходе общения с дольщиками Александр Беглов рассказал и о сроках сдачи корпусов ЖК. Те, что готовы на 80%, достроят уже ближайшим летом, а там, где готовность составляет 5%, придется ждать лета 2023 года.

- Чудес не бывает, это надо понимать. Сейчас самое главное, что застройщик согласился на наши условия, мы согласились на его. Город подписывает обязательства, - отметил губернатор.

Напомним, что голодовка обманутых дольщиков строительной компании «Норманн» началась 31 октября. Чуть раньше В Смольном заявили, что инвестор для достройки проблемных объектов найден.