МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 м/с в Санкт-Петербурге

сильный ветер придет в Петербург 18 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупреждает жителей и гостей Санкт-Петербурга об усилении ветра в среду, 18 ноября. Резкие порывы южного и юго-западного направлений будут достигать 22 метров в секунду, что уже считается штормом.

- 18 местами ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 22 м/с. На дорогах местами гололедица. Будьте внимательны и осторожны! - сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что причиной изменения погоды станет теплый атмосферный фронт. Он принесет с собой резкий подъем температуры до +8 градусов, а также дожди. Как рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга, тепло, ветер и осадки задержатся в городе еще и 19 числа. но уже к выходным вернется нынешняя погода.

- С вечера четверга опять начнется понижение температуры и возвращение показателей близко к нулю и осадкам в виде небольшого снега. Над нами все время стоит антициклон, - сообщил Александр Колесов.