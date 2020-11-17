Новый вариант «закона о наливайках» рассмотрят в петербургском Заксобрании 18 ноября

Исправленный "закон о наливайках" рассмотрят в первом чтении. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 ноября петербургский парламент будет рассматривать наверное самый громкий документ последнего времени - «закон о наливайках». Первая редакция, принятая летом 2020 года, вызвала резкую критику из-за опасности исчезновения малых авторских баров, ставших визитной карточкой Петербурга. Теперь законопроект подправили и в нынешнем виде он снова должен получить одобрение у депутатов.

- Завтра городской парламент в первом чтении рассмотрит новую редакцию так называемого «закона о наливайках». Окончательно принять документ мы планируем до конца декабря, чтобы с 1 января 2021 года изменения вступили в силу, - сообщает в соцсетях один из авторов документа, депутат Денис Четырбок.

Напомним, что по новому закону, бары смогут работать в помещении и в 20 кв.метров, а не 50, как было указано изначально. При этом в площадь включать не только зал, но и гардероб, кухню и прочие помещения. Но только в старых домах. 50-метровая норма останется для «хрущевок» и «панелек», коих много в спальных районах, правда, лишь с января 2022 года.