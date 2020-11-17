В Смольном назвали победителей конкурса "Родной район"

Победителям конкурса "Родной район" в Петербурге выделили 175 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса "Родной район", в котором определили инициативы горожан по благоустройству города. Во вторник, 17 ноября 2020 года, стало известно, что в будущем году будут реализованы проекты в Красносельском, Калининском и Колпинском районах. На это выделено 100 млн, 50 млн и 25 млн рублей соответственно.

- В Красносельском районе планирует благоустроить набережную Финского залива вдоль Балтийского бульвара. Здесь появится зона воркаута, два уровня пляжной рекреации, качели с видом на залив, уютный зеленый сад, видовые площадки, пирсы для рыбаков, - рассказали в Смольном.

В Калининском районе будет реализован флагманский для района проект по развитию квартала, расположенного севернее Муринского ручья. Здесь планируется комплексная реконструкция квартала с сохранением мест для тихого и активного отдыха.

В поселке Металлострой в Колпино собираются привести в порядок территорию бывшего пустыря. Там построят памп-трек, скейт-площадки, кольцо для занятия стритболом, дорожки для шорт-трека на роликовых коньках, площадки для культурно-массовых мероприятий, детская площадка и зона для прогулок.