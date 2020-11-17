Три китайца пытались незаконно вывезти 1,5 килограмма золота и янтаря из Санкт-Петербурге

В Пулково задержаны пассажиры с 1,5 кг золотых украшений / Фото: СЗТУ

В Санкт-Петербурге сотрудники таможни аэропорта задержали пассажиров, которые пытались незаконно вывезти из страны 1,5 килограмма золотых украшений. Во вторник, 17 ноября 2020 года, стало известно, что под подозрение попали граждане Китая.

- Три гражданина Китая, вылетающие в Китайскую Народную Республику авиарейсом "Санкт-Петербург – Шеньжень", пытались незаконно провезти 293 единицы украшений из драгоценных металлов и янтаря, - рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Колье, серьги, браслеты, кольца и подвески были обнаружены в ходе таможенного досмотра ручной клади пассажиров.

Согласно таможенному кодексу, все украшения не относятся к товарам личного пользования и должны быть задекларированы. Сейчас назначена таможенная экспертиза после которой будет принято решение о возбуждении уголовных или административных дел.