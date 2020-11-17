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Приподнятые трамвайные остановки появятся на проспекте Энгельса

Реконструкция путей пройдет на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Трамвайные остановки на проспекте Энгельса станут удобнее.

Трамвайные остановки на проспекте Энгельса станут удобнее.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые, приподнятые трамвайные остановки появятся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского пройдет реконструкция путей, после которой и появятся новые остановочные пункты.

- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется ремонтом трамвайных путей на проспекте Энгельса и оборудованием остановок, - пишет газета «Петербургский дневник».

Начальная сумма контракта составляет чуть больше 136 миллионов рублей, но она может снизиться в ходе торгов. Победитель аукциона должен будет привести в порядок участок путей длиной около километра.

Отметим, что в прошлом году остановки, поднятые до уровня пола трамвая. появились на участке проспекта Энгельса от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса.