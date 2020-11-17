Шторм захлестнет побережье Финского залива в 6 утра 18 ноября

МЧС предупредило о сильном шторме на Финском заливе 18 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область снова надвигается сильный шторм. Управление МЧС предупредило, что на Финском заливе с 6 часов утра среды, 18 ноября 2020 года, будет бушевать очень сильный ветер. Поэтому местным жителям стоит держаться подальше от береговой зоны.

- 18 ноября, начиная с 06:10 часов, на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 25 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В связи с непогодой повышается вероятность происшествий на воде. Поэтому выходить на любых суднах в Финский залив не стоит.

Также местным жителям рекомендуется подготовиться к шторму: убрать вещи с открытых балконов, закрыть окна, а также не парковать машины вблизи рекламных щитов и сухих деревьев.