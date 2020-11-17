Десять лучших участковых Санкт-Петербурга получат премии от Смольного

Работа участкового - одна из самых тяжелых в полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лучшие участковые оперуполномоченные полиции города на Неве получат кроме признания и весомые денежные премии. Соответствующий документ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге» награждают за выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан. Размер премии - 35 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что награда присуждается по предложению Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а получают ее десять участковых (старших участковых) уполномоченных полиции управлений (отделов) МВД РФ по районам Санкт-Петербурга.

Отметим, что «Комсомольская правда» также ценит труд полицейских и ежегодно проводит конкурс «Народный участковый». В этот раз победителем голосования стал представитель Кемеровской области, старший лейтенант Александр Тупиков.