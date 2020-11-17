Резкий штормовой ветер с мокрым снегом идут на Санкт-Петербург

Ветер с дождем придут в Петербург 18 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер с порывами до штормового, а также мокрый снег, дождь и гололедица. Такой непогодой пугают жителей Санкт-Петербурга синоптики. В наступающую среду в город придет циклон, который принесет не только резкое потепление, но и чувствительное изменение метеоусловий.

- 18 ноября ожидается облачная погода. Ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный и юго-западный, с порывами до сильного. Температура ночью составит 0...+2, днем +7...+9 градусов. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Ветер будет достигать 22 метров в минуту, что по шкале Бофорта означает шторм. Возможны небольшие повреждения крыш зданий. Поэтому в МЧС советуют закрыть окна и двери, машину спрятать в гараж и не выходить лишний раз на улицу.

Водителям же стоит быть аккуратными из-за гололеда, при котором тормозной путь сильно увеличивается.

19 ноября также будет тепло, ветрено и дождливо, а к выходным все успокоится.