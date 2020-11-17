Депутат ЗакСа попросила Беглова разобраться с незаконной парковкой на месте зеленой зоны в Калининском районе

Беглова попросили разобраться с незаконной стоянкой в Калининском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания Галина Назарова во вторник, 17 ноября 2020 года, обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться с незаконными стоянками и уничтожением зеленых насаждений в Калининском районе.

- Жители соседних домов уже на протяжении многих лет добиваются того, чтобы незаконное использование участка было прекращено. Сейчас там осуществляет свою деятельность коммерческая стоянка, - говорится в обращении.

Участок площадью более 3,8 тысяч "квадратов" располагается в районе Токсовской улицы и Гражданского проспекта. Сейчас стоянка самовольна огорожена забором. Стоимость "безвозмездной" парковки для жителей составляет 150 рублей в сутки, либо 3000 рублей за месяц.

Кроме того, из-за стоянки, где когда-то была зеленая зона с деревьями, все они были вырублены.