Аварийные бригады вышли на дежурство из-за надвигающегося на Санкт-Петербург шторма

Аварийные бригады выходят на борьбу с последствиями непогоды в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением погоды вечером во вторник, 17 ноября 2020 года, на дежурства вышли аварийные бригады, которые будут оперативно убирать последствия стихии. Согласно прогнозу синоптиков, на Северную столицу надвигается шторм с мокрым снегом и порывистым ветром до 20-22 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

- Особое внимание будет уделяться опасным участкам дорог – набережным, путепроводам, мостам, пешеходным переходам и социально значимым объектам, - рассказали в Смольном.

Сейчас на улицах Северной столицы работают 628 единиц дорожной техники и более 1300 дворников. На 122 опасных участках дорог дежурят 124 машины.

При ухудшении погодных условий жителям и гостям города рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения парков, садов и скверов.

В Комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы: 314-60-13.