Трупный запах взбудоражил жителей Ломоносовского района в Ленинградской области

Мертвого мужчину нашли по трупному запаху в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удушающий трупный запах стал беспокоить жителей дома в Келози, Ломоносовского района Ленинградской области. Вечером в понедельник, 16 ноября 2020 года, местная жительница позвонила в полицию и рассказала о неприятном запахе. По ее мнению, вонь исходила из одной из квартир, расположенных с ней по-соседству.

- Женщина рассказала, что ее сосед давно не выходит из дома, при этом в квартире горит свет и оттуда доносится трупный запах, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место выехал участковый, который установил, что дверь указанной квартиры занята. Также он выяснил, что жилье сдается в аренду. В ночь на вторник на место приехал собственник жилья, который помог открыть квартиру.

Внутри полицейские обнаружили труп 47-летнего мужчины. Тело уже частично было с гнилостными изменениями. Сейчас труп направлен в морг для установления причин смерти.