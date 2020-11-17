Смольный подписал соглашение о достройке многострадальных домов ГК «Норманн»

Часть догостроев ГК "Норманн" обещают ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сказано – сделано. Смольный заключил соглашение с Росстройинвестом о достройке многострадальных объектов ГК «Норманн». Напомним, утром 17 ноября к обманутым и голодающим дольщикам, оставшихся без домов в ЖК «На Заречной и «Три апельсина», пришел губернатор Александр Беглов, который заверил, что их не будут «кормить завтраками» и помогут решить проблему.

- Для города это самые сложные объекты, вошедшие в Единый реестр проблемных объектов. Поиск решения дался непросто, поскольку оба ЖК находятся в высокой степени готовности – около 80%, а третий объект в 5% степени готовности. Нам удалось разработать механизм завершения строительства домов, предполагающий предоставление инвестору компенсационных земельных участков. Данное решение проработано и поддержано Минстроем России, - цитируют вице-губернатора Николая Линченко в пресс-службе Смольного.

Добавим, что для завершения строительства проблемных домов потребуется 2,5 млрд рублей. Ключи от квартир уже который год ждут около 2 тысяч семей. В течение месяца появится полный график достройки всех трех объектов. Два корпуса, готовых на 80%, введут в эксплуатацию летом 2021 года, а корпус с 5% готовности – в середине 2023 года.