Бесплатные эвакуаторы заработали на ЗСД в случае ДТП

На ЗСД напомнили о существовании услуги бесплатного эвакуатора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям и гостям Санкт-Петербурга напомнили о старте бесплатной услуги по вызову эвакуатора на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в случае ДТП. Водителю нужно просто позвонить по номеру 0405 и рассказать об аварии. Диспетчер оперативно пришлет на место происшествия дорожного инспектора и предложит направить эвакуатор для отправки пострадавшего авто за пределы магистрали.

- Количество ДТП на ЗСД в разы ниже, чем на бесплатных трассах аналогичных категорий, однако и здесь они случаются. Наиболее частой причиной возникновения аварий на магистрали является наезд на остановившийся транспорт, - рассказывают в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

Если ДТП все-таки произошло, то водителям советуют максимально быстро освободить проезжую часть от поврежденного автомобиля для того, чтобы обезопасить других участников движения. Для этого как раз и существует бесплатная эвакуация. При этом за пределами магистрали можно продолжить пользоваться услугой уже за деньги.