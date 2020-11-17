Петербуржцы жалуются на замусоренный Дубковский пляж в Сестрорецке

Замусоренный Дубковский пляж заметили в Сестрорецке. Фото: vk.com/sestroretskactive

Участница группы «Сестрорецкий актив» во «Вконтакте» Анна Шушпанова пожаловалась на замусоренный Дубковский пляж. Судя по фото и видео и фото с места, к песку добавились разнообразные отходы, в том числе даже женские прокладки. Подписчики из сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» недоумевают, откуда там взялся мусор и строят свои версии.

Почти все побережье оказалось в разнообразном мусоре. Фото: vk.com/sestroretskactive

- Это просто природа вернула то, что люди ей так многое время дарили. За все нужно платить.

- Шушпанова первый раз на пляже? Не знает, что после штормов и не такое бывает.

- Чего ожидали, у всех отелей на побережье трубы канализации выходят в залив.

Среди мусора особенно много прокладок. Фото: vk.com/sestroretskactive

Сама автор снимков называет это экологическим бедствием и рассказывает, что частенько посещает Дубковский пляж, но никогда не видела его настолько замусоренным. Судя по видео, значительная часть побережья действительно оказалась в грязи.

Добавим, что ранее Анна Шушпанова проходила свидетелем по делу о первом в России фейке о коронавирусе в соцсетях.