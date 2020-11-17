Скульптуры из обрушившегося СКК установили у «Газпром Арены»

Скульптуры из рухнувшего СКК "Петербургский" появились на "Газпром Арене". Фото: vk.com/zenit

Скульптуры из демонтированного спортивно-концертного комплекса «Петербургский» установили на «Газпром Арене». До 17 ноября 2020 года они на протяжении 39 лет украшали главный вход СКК, где «Зенит» впервые в своей истории выиграл золотые медали в чемпионате страны. Две скульптуры символизировали единение двух главных функций арены, которая использовалась как спортивный стадион и как площадка для массовых культурных мероприятий.

Две скульптуры отсылали к спорту и концертной деятельности комплекса. Фото: vk.com/zenit

- Общая высота каждой из скульптур с постаментом – больше 12 метров. Фигуры выполнены в традициях античной пластики и отлиты на ленинградском комбинате «Монументскульптура», - пишут в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, при демонтаже кровли СКК погиб 29-летний сварщик из Карелии. Старт парламентского расследования трагедии так и не состоялся. От ответственности за обрушение спорткомплекса открестился и комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Добавим, что на месте СКК появится современный стадион «СКА Арена».