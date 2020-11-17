Две тысячи школьников перешли на семейную форму обучения на время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге

Почти 2 тысячи школьников выбрали смешанное обучение на время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: Александра СУРИС

Почти две тысячи школьников ушли на семейную форму обучения с сентября 2020 года. В основном – из-за пандемии коронавируса. Напомним, такое обучение предполагает, что ребенок не ходит в школу, но прикреплен к ней исключительно для сдачи контрольных работ и других видов аттестаций.

- При этом большинство родителей, как показал опрос, дорожат именно своей школой и не хотят терять с ней связь и переходить на дистанционное обучение. 11 тысяч семей, несмотря на критику удаленки, все же написали заявления на смешанную форму обучения, - пишет вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте».

В Смольном добавляют, что ответственность за успеваемость ребенка, перешедшего на смешанный формат уроков, лежит не только на родителях, но и на школе. На вопросы о введении тотальной дистанционки Ирина Потехина отвечает просто – все в руках Роспотребнадзора, но в службе пока не дают соответствующую отмашку.