Правительство Санкт-Петербурга выразило соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Беглов вспомнил добрым словом умершего театрального режиссера Романа Виктюка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и все правительство города выразили глубокие соболезнования в связи со смертью Народного артиста России Романа Виктюка. Напомним, театральный режиссер лежал в московской больнице и проходил реабилитацию после лечения от коронавируса. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию. Романа Григорьевича не стало на 85-м году жизни.

Не раз талантливый режиссер посещал Северную столицу и работал в ней. Гастроли его театра всегда были для города большим событиям – за это говорят постоянные аншлаги.

- Тяжелая болезнь унесла жизнь талантливого художника. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам, театральному сообществу и поклонникам. Роман Григорьевич Виктюк оставил яркий след в нашей культуре. Его творчество – неповторимое, смелое, новаторское. Поставленные им спектакли всегда пользовались огромной популярностью. Светлая ему память, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.