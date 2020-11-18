Трех петербургских подростков обвиняют в жестоком избиении четырех иностранцев

Трех подростков задержали по обвинению в разбойном нападении на четырех иностранцев в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком, заручившись поддержкой полиции, задержал трех подростков, обвиняемых в жестоком избиении четырех уроженце Таджикистана. Все произошло еще 22 октября, но на след 16-летних злоумышленников вышли к концу ноября. По версии следствия, троица приятелей решила вымогать деньги у иностранцев. Около одного из домов по Трамвайному проспекту они подкараулили и атаковали «квартет пострадавших».

- Обвиняемые в разбое использовали газовые баллончики и потребовали передать им денежные средства. При этом подростки нанесли потерпевшим множество ударов руками и ногами, после чего они скрылись с места происшествия. Сейчас решается вопрос о том, какую им избрать меру пресечения, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Вся троица тут же получила по уголовному делу. Каждому юноше грозит лишение свободы на срок до десяти лет.