Украинский игрок «Зенита» получил российское гражданство

Дмитрий Пашицкий получил спортивное гражданство РФ и сможет играть за ВК "Зенит". Фото: vczenit-spb.ru

Центральный блокирующий волейбольного «Зенита» Дмитрий Пашицкий наконец-то получил спортивное гражданство России. Оно позволит игроку выступать за петербургский клуб. Пашицкий с августа не мог выйти на площадку за команду, поскольку имел спортивное гражданство в Эстонии, несмотря на то, что родился он в украинском Киеве.

Поясним – в российских турнирах в заявку на матч волейбольные клубы могут включить только двух легионеров, поэтому Пашицкому просто не хватило места в конкуренции с французским связующим Антуаном Бризаром и кубинским доигровщиком Ореолом Камехо.

- Конечно, я очень рад, что получил спортивное российское гражданство и могу теперь выходить на площадку, – цитируют Дмитрия в пресс-службе ВК «Зенит». – Было очень нелегко с трибуны наблюдать за тем, как ребята из команды бьются на площадке, а у меня не было возможности им помочь. Надеюсь, уже в ближайшей игре с «Факелом» смогу попасть в заявку и принести пользу клубу.

Добавим, что вопрос о включении Пашицкого в список кандидатов в сборную России пока открыт.