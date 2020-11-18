Дождь, штормовой ветер и до +8 градусов обещают 18 ноября в Санкт-Петербурге

В Петербурге сегодня дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Непогода накрыла Северную столицу уже с утра 18 ноября. За окном вовсю льет дождь, а в прибрежный районах гуляет сильный ветер. При этом тепло, которое днем обещают синоптики, пока совсем не ощущается.

- 18 ноября в Санкт-Петербурге будет облачная погода. Утром и днем мокрый снег с дождем. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного (22 м/с). Температура днем составит +7...+9 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в Петербурге дождливо и ветрено. Порывы южного направления достигают 6-11 метров в секунду. Давление составляет 760,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 88%. Температура на данный момент всего +0,9 градуса.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт принесет потепление 18 и 19 ноября до +10 градусов, но с пятницы пойдет понижение температуры и к выходным снова будет около ноля.