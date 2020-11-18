Серийных похитителей «Фордов» поймали в Санкт-Петербурге

Угнанные машины разбирались на запчасти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Чуть спокойнее смогут спать петербургские автовладельцы, имеющие машину марки «Форд». Сотрудники Уголовного розыска задержали двоих мужчин, специализировавшихся на угоне автомобилей именно этой марки.

- В гаражных кооперативах в поселке Горская и на улице Лопатина в Невском районе полицейские обнаружили два автомобиля «Форд Фокус», регистрационные номера, оборудование для взлома автомобилей, ключи от автомобильных замков, бланки договоров купли-продажи, большое количество документов на машины. Один из автомобилей оказался похищенным на улице Ушинского в конце октября, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На участке одного из подельников в поселке Рахья нашелся угнанный «Форд Фиеста». А выйти на след злодеев помог угон другой «Фиесты», совершенный 12 ноября с проспекта Луначарского.

Известно, что один из подельников ранее судим за превышение должностных полномочий.

Что касается угнанных авто, то большинство немолодых, но популярных машин шло на запчасти.