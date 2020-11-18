2215 новых случаев коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге 18 ноября

Еще 2215 новых заболевших в Петербурге за сутки.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Больше 2200 петербуржцев заболели коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 18 ноября приводит телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию из городского Оперативного штаба.
- 2215 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Петербурге за прошедшие сутки, - говорится в сообщении.
Это очередной, уже привычный рекорд по суточной заболеваемости. Отметим, что 17 ноября в Петербурге было 2130 случаев заражения коронавирусом.
Власти объясняют ситуацию ростом числа тестирования. Так, за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали еще 34 144 человека.
Тем не менее, в Смольном признают существенную нагрузку на здравоохранение. При этом в стационарах остается меньше 10% мест для инфекционных больных. И если рост заболеваемости не снизится, то придется вводить новые карантинные ограничения.