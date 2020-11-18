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2215 новых случаев коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге 18 ноября

Такие данные за прошедшие сутки приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Еще 2215 новых заболевших в Петербурге за сутки.

Еще 2215 новых заболевших в Петербурге за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 2200 петербуржцев заболели коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 18 ноября приводит телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию из городского Оперативного штаба.

- 2215 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Петербурге за прошедшие сутки, - говорится в сообщении.

Это очередной, уже привычный рекорд по суточной заболеваемости. Отметим, что 17 ноября в Петербурге было 2130 случаев заражения коронавирусом.

Власти объясняют ситуацию ростом числа тестирования. Так, за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали еще 34 144 человека.

Тем не менее, в Смольном признают существенную нагрузку на здравоохранение. При этом в стационарах остается меньше 10% мест для инфекционных больных. И если рост заболеваемости не снизится, то придется вводить новые карантинные ограничения.