Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург утром 18 ноября 2020 года

Петербург встал в жесткие пробки утром 18 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый снежный день в Санкт-Петербурге создал настоящий коллапс на дорогах. Утро среды, 18 ноября 2020 года, началось в пробок. Многие автомобилисты еще не успели "переобуть" свои автомобили из-за чего в Северной столице начался "день жестянщика". Максимальная загруженность дорог на 10 часов утра составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно.

- Наиболее загруженными магистралями в Петербурге стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект - 8 баллов, Московское шоссе в сторону центра - 8 баллов, Индустриальный проспект и Большевиков в сторону Шафировского - 7 баллов, - сообщил сервис "Яндекс".

Крупнейшими пробками на утро среды стали сразу несколько. Так, на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от Центральной улицы до Индустриального проспекта затор растянулся на 7,1 километров. На внутренней стороне КАД в районе Вантового моста от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской обороны автомобили стоят на протяжении 6,1 километров.

Также нехарактерно плотное движение для этого времени наблюдается на Выборгском шоссе, проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском в сторону центра.