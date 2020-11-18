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Коронавирус Covid-19

Еще 34 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Ежедневный прирост числа зараженных превышает 2 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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Более 34 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Более 34 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия продолжает активно развиваться в Северной столице. Горожане каждый день массово сдают анализы, чтобы определить наличие у себя коронавируса. Так, на среду, 18 ноября 2020 года, за последние сутки в Санкт-Петербурге были обследованы более 34 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34144 человека. Под медицинским наблюдением находится 2817 человек. Из них 79 - в обсерваторе, 1970 - контактные, 768 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Напомним, что уже несколько дней подряд в Петербурге выявляют по 2 тысячи новых зараженных. Каждый день этот показатель устанавливает рекорд.

Также в Санкт-Петербурге выявили новый вид мутации коронавируса. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова - этот вариант инфекции менее чувствителен к антителам.

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