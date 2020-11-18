"Снежные" пункты приготовились к работе в Санкт-Петербурге

Снегоплавильные пункты приготовились к работе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице началась зима. Утром в среду, 18 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге выпал первый снег. В связи с этим "Водоканал" сообщил, что все снегоприемные и снегоплавильные пункты города приготовились к работе в сезон 2020-2021.

- К этой зиме приготовлены 18 пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая суммарная производительность всех объектов составляет 101,5 тысяч кубометров в сутки, - рассказали на предприятии.

Отметим, что такой способ утилизации снега положительно влияет на экологию города. У снега есть свойство адсорбировать из атмосферы вредные вещества, в том числе концентрировать загрязнения, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Когда он тает, то все вредные вещества попадают в почву и реки города.

А на пунктах талая вода по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки.