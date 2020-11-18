Массовое ДТП грузовиков полностью перекрыло движение на трассе М-10 в Ленинградской области

Движение по трассе М-10 в сторону Москвы перекрыто из-за массовой аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На трассе М-10 "Россия" Санкт-Петербург - Москва произошла мощная авария, полностью перекрывшая движение на дороге. Утром в среду, 18 ноября 2020 года, в районе населенного пункта Трубников Бор столкнулись сразу три грузовика и микроавтобус.

- Движение по трассе М-10 в сторону Москвы в Ленинградской области перекрыто в связи с ДТП, произошедшим около 11:08 часов на 602-м километре дороги, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отметим, что все автомобили двигались в попутном направлении.

На данный момент не сообщается, есть ли пострадавшие в массовой аварии. Причины ДТП также не называются, однако, вероятно, вина тому огромное количество снега, выпавшего минувшей ночью и утром.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы и дорожные инспекторы, которые разбираются в причинах и последствиях произошедшего.