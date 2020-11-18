Часть ангара рухнула на голову рабочему на мусорном полигоне в Ленинградской области

Рабочий погиб на мусорном полигоне в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На мусорном полигоне в Волосовском районе Ленинградской области произошла трагедия. Днем во вторник, 17 ноября 2020 года, на объекте рабочие разбирали старый ангар, расчищая место под новое здание. В результате часть обветшалого строения рухнула на одного из мужчин.

- В экстренную службу поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном в деревне Захонье, со строящегося здания упал мужчина, сильно кричит, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда на место прибыл фельдшер скорой помощи, мужчина был уже мертв. Предварительный диагноз - перелом основания черепа.

Полицейские стали выяснять обстоятельства и оказалось, что погибший 20-летний уроженец Таджикистана. Со слов рабочих, во время демонтажа старого ангара на мусорном полигоне мужчине на голову упала часть конструкции.