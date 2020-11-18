Еще 71 человек умер от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 71 человек умер от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 71 смертельный исход от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это второй по величине показатель за все время пандемии, больше (74) было только 11 ноября. Петербург по-прежнему занимает второе место в России по общей смертности от «ковида».

- По состоянию на 11:20 18 ноября в России подтверждены еще 456 смертей от коронавируса. Из них 76 - в Москве и 71 - в Санкт-Петербурге, -сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее количество жертв болезни по стране достигло 34 387. Москва (8009 смертей) занимает Первое место, а Петербург (4691) второе.

Отметим, что в Северной столице установлен очередной рекорд по суточной заболеваемости. Коронавирусом заразились еще 2215 жителей города. А 1168 за сутки выздоровело.

В активном состоянии болезни находятся уже 31 398 человек. Это существенно выше, чем в первую, весеннюю волну коронавируса. Тем не менее, пока здравоохранение с нагрузкой справляется.

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