Видео с места смертельного ДТП с автобусом и фурой в Лодейном Поле

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Лодейном Поле. Фото: https://vk.com/club7009606

Видео с места смертельной аварии с участием рейсового автобуса и грузовика появилось в соцсетях. ДТП, жертвами которого стал один пассажир автобуса и еще один оказался в тяжелом состоянии, произошло около 11 утра на Железнодорожной улице в Лодейном Поле.

- Сейчас мимо проезжали на такси, ужас автобус в смятку. Кошмар, бедные люди, - пишут жители Лодейного Поля в комментариях.

По их словам, авария произошла на подъеме со стороны объездной трассы. Фура могла набрать скорость, чтобы преодолеть скользкий участок - дорога была засыпана снегом и не успела остановиться на спуске перед знаком «Уступи дорогу».

Впрочем, точные обстоятельства трагедии, а также виновника смертельного ДТП установят дознаватели Госавтоинспекции. На месте происшествия кроме инспекторов ГИБДД также работают и спасатели областного управления МЧС.