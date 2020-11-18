Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Лодейном поле в Ленинградской области

Число пострадавших в ДТП в Лодейном поле увеличилось до 12 человек / Фото: Администрация Ленобласти

Администрация Ленинградской области рассказала о состоянии пострадавших в жуткой аварии, произошедшей утром в среду, 18 ноября 2020 года, в городе Лодейное поле. Как стало известно, число госпитализированных пассажиров увеличилось с шести человек до двенадцати. Сейчас они все находятся под медицинским наблюдением.

- В автобусе находились 15 пассажиров. В аварии погиб один человек, 12 человек госпитализированы в Лодейнопольскую больницу, - сообщили в администрации.

Также известно, что она из пострадавших пассажирок серьезно пострадала. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что авария произошла в 10:40 часов на Железнодорожной улице. Столкнулись фура и городской автобус № 10.

Из-за погодных условий вылет службы санавиации оказался невозможным. Для усиления медицинской помощи в Лодейнопольскую больницу направлены бригады скорой помощи из Тихвинской больницы, а также анестизиолог-реаниматолог и травматолог Ленинградской областной больницы.