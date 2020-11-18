11 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за непогоды в Санкт-Петербурге

11 рейсов не смогли принять в Пулково из-за снегопада. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 рейсов не смогли сесть в Санкт-Петербурге из-за метели утром 18 ноября и были отправлены на запасные аэродромы. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

- Аэропорт Пулково возобновил работу по приему и отправке воздушных судов. В 11.20 завершены работы по очистке аэродромной инфраструктуры от осадков. За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, - говорится в сообщении.

Отметим, что кроме непринятых самолетов, проблемы были и с отправкой рейсов. В соцсетях сообщалось о недовольстве пассажиров, долго ожидавших вылета в салоне лайнера или здании аэровокзала. Сейчас людьми работают представители авиакомпаний, ситуация приходит в норму, но на это может потребоваться еще несколько часов.

Изменения в расписании можно уточнить на онлайн-табло Пулково, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.