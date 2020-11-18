Продажу "веселящего газа" запретят детям и подросткам в Санкт-Петербурге

В Петербурге запретят продажу «веселящего газа» детям и подросткам Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 18 ноября 2020 года, поддержали проект закона о запрете продажи несовершеннолетним закиси азота, так называемого "веселящего газа", который продают в шариках в барах и на улицах города.

- Уже полтора года мы призываем коллег из Госдумы ускорить принятие соответствующего федерального закона. Самостоятельно ввести тотальный запрет на продажу закиси азота мы не можем, поскольку у регионов нет таких полномочий. Документ уже давно разработан, и его нужно не откладывать, а принимать, — заявил Денис Четырбок.

Запрет не коснется тех отраслей, где закись азота необходима в силу профессиональной деятельности — например, в медицине, где вещество используется как анестезия или лекарственное средство.

- Этой проблемой мы занимаемся ни один месяц. Вы посмотрите, какие страшные трагедии произошли из-за этой вещи. Люди садятся за руль машины и устраивают ужасные ДТП. Мы неоднократно обращались с различными запросами, письмами. Однозначно необходимо что-то предпринимать, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Для всех остальных предусмотрены штрафы: для обычных граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для фирм и компаний — до 50 тысяч рублей.