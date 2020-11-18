МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге 19 ноября

В Петербурге опять обещают сильный ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный ветер не покинет Санкт-Петербург и в четверг, 19 ноября. О новом ударе непогоды жителей Северной столицы предупреждают в региональном управлении МЧС. Спасатели призывают к осторожности советуют лишний раз не выходить из дома.

- Рекомендации при ветре: уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закройте окна; машину поставьте в гараж или вдали от деревьев и конструкций; на улице обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад и т.д.), - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Отметим, что по прогнозу петербургского гидрометцентра, 19 ноября будет дуть резкий ветер порывами до 15-18 метров в секунду. В течение суток температура будет держаться на уровне +7...+11 градусов, так что гололеда быть не должно. А вот дожди никуда не денутся, пусть и небольшие. Атмосферное давление будет понижаться.