В Пулково поймали жителя Татарстана, находящегося в федеральном розыске

В Пулково задержали мужчину разыскиваемого за угон авто в Татарстане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Как стало известно в среду, 18 ноября 2020 года, 37-летнего жителя республики Татарстан выявили сотрудники транспортной полиции при обработке пассажиропотока.

- Установлено, что следственными органами республики Татарстан гражданин объявлен в розыск по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Мужчина с октября 2020 года пытался скрываться от правосудия. В Пулково подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть.

На данный момент сотрудники МВД в Пулково уже передали информацию о задержании подозреваемого инициатору розыска.