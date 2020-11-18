Смольный подписал соглашение о создании первого этапа Широтной скоростной магистрали - ШМСД

ШМСД станет аналогом Западного скоростного диаметра и присоединится к нему через Витебскую развязку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга подписали соглашение с группой ВТБ о начале строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), ранее называемой Восточным скоростным диаметром. Первым этапом трассы станет развязка с ЗСД в районе Витебского проспекта и Благодатной улицы.

- Витебская развязка дает старт масштабному проекту ШМСД, который по своему объему и значению для города сравним с Западным скоростным диаметром. Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, наших партнеров и отметить, что Санкт-Петербург успешно реализует взаимодействие с бизнесом и лидирует по государственно-частному партнерству в России, — отметил вице-губернатор Максим Соколов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что часть средств на первый этап строительства дало федеральное правительство, от которого проект и дальше будет получать софинансирование. Также деньги выделят бюджет Петербурга и частные структуры.

Витебская развязка оценена в 27 миллиардов рублей, а строительство займет четыре года.