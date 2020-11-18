На удаленном обучении в Санкт-Петербурге сейчас находятся 57 классов

57 классов в 29 школах Петербурга учатся дистанционно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 18 ноября, в Санкт-Петербурге уменьшилось число школьных классов, которые учатся дистанционно. Еще в понедельник, 16 ноября, таких было 64 класса, во вторник, 17 ноября, их стало 61, а теперь еще на 4 коллектива меньше.

- На 18 ноября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 57 классов в 29 школах. Это 0,28 процента от общего количества классов во всем городе, - рассказала пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова.

А вот детских садов, которые переводят группы на карантин, с каждым днем меньше не становится. В понедельник таких было 15 групп в 10 детских садах, во вторник – 16 в 11 учреждениях. А в среду ничего не изменилось: закрытых осталось столько же.

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