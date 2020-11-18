Четыре человека окажутся в суде за убийство женщины, тело которой нашли в мешке в лесу в Ленобласти

Четыре человека окажется в суде Ленобласти за убийство женщины семилетней давности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области в среду, 18 ноября 2020 года, перед судом окажутся четыре человека, которые до смерти избили женщину и спрятали ее тело в лесу. Преступление произошло еще в 2013 году, однако труп убитой, закопанный в мешке в лесу недалеко от деревни Замошье Бокситогорского района, был обнаружен только в апреле 2020 года.

- Следствие выяснило, что в 2013 году компания из четырех человек находилась в гостях у женщины 1960 года рождения. Все выпивали. В это время гости повздорили с хозяйкой и начали ее избивать руками и ногами, а когда забили на смерть, то скинули тело в подвал дома, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

После этого, чтобы скрыть преступление, гости положили тело женщины мешок и закопали его в лесу.

В настоящее время следствием по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.