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Общество

Введение новых коронавирусных ограничений оценили власти Санкт-Петербурга

Ситуация с коронавирусом в Северной столице остается напряженной
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам городских властей, на данный момент они возлагают большие надежды на точечные меры.

По словам городских властей, на данный момент они возлагают большие надежды на точечные меры.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Однако, несмотря на то, что ситуация была и остается крайне напряженной, городские власти пока что не планируют вводить тотальные ограничения, как это было весной. Так, по словам заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, Смольный надеется ограничиться «точечными» мерами.

- Масштабный локдаун по весеннему сценарию не нужен никому, - отметил Ситов в беседе с «Комсомолкой». – Ни властям, ни жителям, ни экономике в целом. Тем не менее основной показатель, на который мы опираемся – количество свободных коек для больных COVID-19. На данный момент жесткого дефицита нет.

Напомним: в течение последнего месяца к тем ограничениям, которые уже действовали, прибавились новые. В частности, барам и ресторанам запретили работать после 23:00, а пожилых людей обязали соблюдать самоизоляцию. Все это, по мнению властей, позволит избежать худшего сценария развития эпидемии, при котором количество активных больных в городе должно превысить 40 000 человек.

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